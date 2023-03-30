كيكة السنيكرز

المكونات:

كوبان من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات.

ثلثي الكوب من الحليب السائل.

250 غرامًا من الزبدة.

كوب من مسحوق الكاكاو.

ثلاثة أرباع الكوب من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

180 غرامًا من الشوكولاتة المذوبة في حمام مائي.

ثلاث بيضات.

ملعقتان صغيرتان من الفانيليا السائلة.

كوبان من الفول السوداني للتزيين.

للتغليفة:

30 غرام من الزبدة غير المملحة.

100 غرام من الشوكولاتة المذوبة في حمام مائي.

صفار ستُّ بيضات.

ملعقتان صغيرتان من الفانيليا السائلة.

150 غرامًا من السكر.

رشة من الملح.

طريقة التحضير:

سخني الفرن بضبط حرارته على 180 درجة مئوية.

ادهني قالب الكيك بالزبدة وغلفيه بورق الزبدة واتركيه جانبًا.

اخفقي الزبدة مع الفانيليا والسكر حتى يمتزج الخليط.

أضيفي إليه البيض مع الخفق بعد إضافة كل بيضة.

نخِّلي الدقيق مع الكاكاو، ويضاف تدريجيًّا إلى خليط الزبدة بالتناوب مع الحليب ويقلب جيدًا.

أضيفي الملح إلى الخليط وقلبيه.

أضيفي الشوكولاتة واخلطي المزيج حتى يتجانس.

اسكبي الخليط في القالب واخبزي الكيك مدة 35 دقيقة ثم أخرجيه من الفرن واتركيه حتى يبرد.

ضعي صفار البيض في وعاء حراري وأضيفي إليه السكر والفانيليا.

ضعي الوعاء في حمام مائي واخفقي المزيج حتى يذوب السكر تمامًا ويسخن قليلًا.

ارفعي الوعاء عن قدر الماء واخفقي مزيج البيض حتى يصبح قوامه كثيفاً.

أضيفي الزبدة تدريجيًّا مع الخفق المستمر حتى يتم الحصول على خليط كريمي.

أضيفي الشوكولاتة إلى خليط صفار البيض واخلطي جيدًا حتى يتجانس.

غلفي الكيكة من السطح والجوانب بالتغليفة.

زينيها بالفول السوداني المجروش وقدميها باردة.