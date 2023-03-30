اقتحامات واعتقالات في الضفة والقدس

اقتحمت قوات الاحتلال منطقة سطح مرحبا في البيرة، إلى جانب بلدة عزون في قلقيلية، وبلدة بيت أمر في الخليل كما اقتحمت بلدة عقربا جنوب وحاصرت منزلًا.

ونفذت قوات الاحتلال اقتحامات لعدة مناطق بالضفة، منها جنين ونابلس، ورام الله، والخليل.

واقتحم الاحتلال الإسرائيلي منطقة سطح مرحبا في البيرة، إلى جانب بلدة عزون في قلقيلية، وبلدة بيت أمر في الخليل كما اقتحمت بلدة عقربا وحاصرت منزلًا.

واعتقل المواطن أحمد حمايل من بلدة بيتا وأُخضع لتحقيق ميداني قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقًا، فيما اعتقل الشاب إسماعيل النجار من قرية يتما، والأسير المحرر محمود نزال من منزل عائلته في قباطية.

وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوة إسرائيلية خاصة الأسير المحرر نور الصرصور من بلدة بيتونيا.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس، واعتقلت أحمد عبد الله السقا ويوسف مازن شحادة بعد اقتحام منزليهما في المخيم.

ونفذ فلسطينيون 18 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أبرزها 7 عمليات إطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات خارقة، واندلاع مواجهات.

وأطلق مسلحون النار على قوات الاحتلال في أماكن مختلفة خلال اقتحام نابلس ومخيم عسكر.

واستهدف مسلحون حاجز سالم العسكري في جنين بالرصاص والعبوات الناسفة، كما أطلقوا النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحام قباطية في جنين، وصوب سيارة للمستوطنين في الخليل جنوب الضفة.

واندلعت مواجهات في 8 نقاط مختلفة، شهدتها مناطق القدس ورام الله وجنين ونابلس وقلقيلية وبيت لحم، رشق خلال الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

المصدر / فلسطين أون لاين