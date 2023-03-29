الحراك الشبابي يدعو لتلبية نداء مواجهة المحتل بذكرى يوم الأرض

دعا الحراك الشبابي في فلسطين، لتلبية نداء المواجهة مع المحتل غداً الخميس، في ذكرى يوم الأرض الذي يصادف 30 آذار من كل عام، وذلك وفاءً للأرض والدماء التي بذلت رخيصة من أجلها.

وشدد الحراك على ضرورة إشعال نار المواجهة في كافة مناطق التماس مع قوات الاحتلال، في مناطق الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل وكافة الأراضي الفلسطينية.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية لضرورة المشاركة الواسعة في فعاليات يوم الأرض، واعتبار غداً الخميس وبعد غد الجمعة، يومي غضب شعبي في وجه الاحتلال والمستوطنين.

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ودعت لجنة المتابعة العليا في الداخل المحتل، جماهير شعبنا للمشاركة في المسيرة المركزية غداً الخميس، لإحياء الذكرى الـ47 ليوم الأرض، مشيرة إلى أن المسيرة تنطلق من شارع الشهداء في سخنين، وذلك الساعة الثالثة عصراً، وصولاً للنصب التذكاري.

وفي وقت سابق، دعت القوى الوطنية والإسلامية إلى المشاركة الواسعة في فعاليات يوم الأرض، وخاصة في الأراضي المحاطة بالمستوطنات والحواجز العسكرية، في إطار المقاومة الشعبية المستمرة في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشددت القوى على أن مواصلة الاحتلال لتصعيد عدوانه وجرائمه ضد شعبنا، لن تكسر إرادة الصمود والتمسك بالحقوق والثوابت، وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين، وحق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين