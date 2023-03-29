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"حماس" تدعو للمشاركة في الفعالية الجماهيرية غدًا إحياءً لذكرى يوم الأرض

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"حماس" تدعو للمشاركة في الفعالية الجماهيرية غدًا إحياءً لذكرى يوم الأرض

29 مارس 2023 . الساعة 12:39 بتوقيت القدس
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أهابت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، بجماهير شعبنا الفلسطيني المشاركة في الفعالية الجماهيرية المركزية المقرّرة غدًا الخميس بعد صلاة الظهر على الحدود الشرقية الزائلة "أرض ملكة" إحياء لذكرى يوم الأرض وتأكيدًا على حق شعبنا في أرضه.

وأكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد اللطيف القانوع، أن إصرار الشعب الفلسطيني على إحياء يوم الأرض في كل أماكن وجوده تأكيد على التشبّث بالأرض والاستعداد للدفاع عنها وتعبيراً عن وحدة الأرض الفلسطينية وحتمية العودة إليها.

وقال في تصريحات صحفية في ذكرى يوم الأرض: "شعبنا الفلسطيني موحد على أرضه خلف المقاومة وكل محاولات تغيير هوية الأرض أو تهويدها لن تمر وسيواصل شعبنا مقاومته بكل الوسائل ضد الاحتلال الصهيوني حتى دحره عن كامل أراضينا المحتلة".

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وأهاب القانوع بجماهير الشعب الفلسطيني المشاركة في الفعالية الجماهيرية المركزية غداً الخميس، بعد صلاة الظهر على الحدود الشرقية الزائلة (أرض ملكة) إحياء لذكرى يوم الأرض وتأكيدًا على حق الشعب في أرضه.

وكانت القوى الوطنية والإسلامية دعت لتفعيل المشاركة الواسعة في فعاليات يوم الأرض، وخاصة في الأراضي المحاطة بالمستوطنات الاستعمارية والحواجز العسكرية، في إطار المقاومة الشعبية المستمرة في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المقاومة #حركة حماس #الشعب الفلسطيني #يوم الأرض

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