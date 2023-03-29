أجهزة السلطة تصعّد من انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية بالضفة

تواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية، انتهاكاتها بحق المواطنين، عبر حملة الاعتقال السياسي التي تشنّها، والتي طالت أسرى محررين ونشطاء، فيما تتعالى الأصوات للإفراج عنهم في شهر رمضان المبارك.

واعتقلت أجهزة السلطة في رام الله، أمس الثلاثاء، الحاج منذر رحيب، في حين تلاحق المعتقل السياسي السابق أحمد هريش في محاولة لاعتقاله منذ الليلة الماضية.

واختطف وقائي السلطة في نابلس يختطف الطالب في جامعة النجاح عبد القادر قطناني بعد اقتحام منزله فجر أمس بطريقة همجية، فيما يواصل اختطاف الشاب أحمد عاهد الخضور من بدو قضاء القدس لليوم الـ3 على التوالي.

وتختطف أجهزة السلطة الأسير المحرر وليد عصيدة من قرية تل، وإسلام الورديان، ووائل طاهر دويك، والمواطن بشار خويرة، إلى جانب الشاب خـلـيـل صـوالـحـة، لليوم الثالث على التوالي.

وتعتقل مخابرات السلطة الشاب نور خلاف من بلدة دورا، والأسير المحرّر بشار كلبونة لليوم الـ4 على التوالي، على ذات التهمة التي اختطف عليها قبل 3 شهور، والناشط أيمن أبو عرام، والمحرّر أحمد السمحان وشقيقه يحيى السمحان لليوم الـ7 على التوالي.

ولليوم الثامن على التوالي تختطف السلطة الطالب الحافظ لكتاب الله أحمد خليل دويكات، والمحرّر نضال دغلس من عصيرة الشمالية والقيادي وائل حشاش، فيما تعتقل لليوم التاسع محمد أبو سير نجل النائب داود أبو سير.

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ولا يزال وقائي السلطة في نابلس يواصل اعتقال الأسير المحرّر الشيخ محمد جناجرة من قرية طلوزة، والأسير المحرّر عمر بني عودة من طمون، والمحرّر نعمان محمد جبران، إلى جانب الطالب في جامعة الخليل محمد اهليل، و الشاب حمزة صلاحات، لليوم العاشر على التوالي.

وتستمر مخابرات السلطة في طوباس في اعتقال الشاب نعيم راشد ضبابات، لليوم الـ11 على التوالي، والشاب أحمد خالد صفدي من قرية عوريف، لليوم الـ14 على التوالي، والأسير المحرّر محمد دراغمة لليوم الـ16 على التوالي، والمطارد موسى عطا الله لليوم الـ98 على التوالي.

ورغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنه، فإن أجهزة السلطة في رام الله تواصل اختطاف المطـارد مصعب اشتية وعميد طبيلة لليوم الـ192 على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين