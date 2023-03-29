مستوطنون يهاجمون مساكن رعاة الأغنام شرق بيت لحم

هاجم مستوطنون، اليوم الأربعاء، مساكن رعاة الأغنام في برية كيسان شرق بيت لحم بالضفة الغربية، وأصابوا مسنّاً ونجله بجروح.

وأفاد الناشط الشبابي أحمد غزال، خلال تصريحات صحفية، بأن عددًا من مستوطني "معالي عاموس" الجاثمة على أراضي المواطنين، هاجموا رعاة أغنام في مساكنهم بمنطقة برية كيسان، واعتدوا عليهم بالضرب وعاثوا فسادًا بممتلكاتهم، ما أدّى إلى إصابة المواطن علي يوسف عبيّات (70 عامًا)، ونجله جهاد في الثلاثينيات من عمره، برضوض وجروح، وجرى نقلهما الى إحدى المستشفيات، لتلقي العلاج.

يُذكر أنَّ المستوطنين وتحت حماية قوات الاحتلال صعّدوا في الفترة الأخيرة من هجماتهم واعتداءاتهم بحق رعاة الأغنام في كيسان، تمثل: بإطلاق الرصاص، والاعتداء بالضرب، واحتجاز الأغنام، وفرض غرامات مالية.

ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

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ويعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن سلطات الاحتلال ترفض ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.​

المصدر / فلسطين أون لاين