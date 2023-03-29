كانتوشي باللوز

المكونات:

كوبان وربع دقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

3/4كوب سكر.

بيضتان كبيرتا الحجم.

ملعقة كبيرة برش ليمون.

ربع كوب دقيق.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

1/2كوب زبدة لينة.

كوب لوز صحيح.

طريقة التحضير:

سخني الفرن ١٨٠، أحضري صينية كبيرة، ضعي ورق زبدة.

انخلي الدقيق والبيكنج باودر والملح، اتركيه جانبًا.

في طبق ضعي السكر، برش الليمون ادعكيه بأطراف أصابعك ليتشرب بنكهة الليمون.

أضيفي البيض، الفانيليا والزبدة، وباستعمال مضرب شبك يدوي اخفقي ليختلط جيدًا.

أضيفي الدقيق، وباستعمال ملعقة بلاستيكية قلبي المكونات مع بعضها لتحصلي على عجين.

أضيفي اللوز، استمري بالتقليب ليختلط ثم اجمعي العجينة بين كفيك.

اعجنيها على سطح الطاولة قليلًا لتتماسك.

اقسميها جزئين، اعمليها أسطوانة.

ضعيها في الصواني.

ضعيه في الفرن لمدة ٣٠ دقيقة لتتحمر قليلًا.

أخرجيها من الفرن واتركيها لتبرد، بالسكين قطعي البسكويت الى شرائح.

ضعي البسكويت في الصينية على الجهة المقطوعة.

أدخليها إلى الفرن لمدة ٦ دقائق لتجف قليلًا وتصبح مقرمشة، دعيها تبرد.