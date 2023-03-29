مستوطنون يقتحمون "الأقصى" صبيحة اليوم الـ7 من "رمضان"

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء الموافق السابع من شهر رمضان المبارك، باحات المسجد الأقصى وسط حماية مشدَّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسيّة، بأنّ "أعدادًا كبيرة من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهى باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، وأدّوا طقوسًا (تلمودية) متجهين نحو باب السلسلة.

وتنتشر قوات الاحتلال بكثافة داخل "الأقصى" وعند أبوابه، وتنغص على المصلين والمعتكفين عبادتهم داخل الحرم وعلى أبوابه من خلال التدقيق في بطاقات الهوية والتضييق على الوافدين إلى المسجد.

اقرأ أيضاً: مستوطنون يقتحمون "الأقصى" في سادس أيام رمضان المبارك

يذكر أنّ الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فسادًا.

وتتواصل الدعوات للاعتكاف في المسجد الأقصى والحيلولة دون إفراغه من أهله، وتركه لقمة سائغة لاستباحة المستوطنين له. وبالفعل حاولت قوات الاحتلال أكثر من مرة منذ بداية شهر رمضان الفضيل، إفراغ بعض المصلّيات التابعة للمسجد الأقصى من روّادها المعتكفين ما يسفر عن إصابات واعتقالات في صفوفهم.











