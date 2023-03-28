راشفورد يرد على عرض باريس سان جيرمان

أكدت تقارير صحفية بريطانية أن الإنجليزي ماركوس راشفورد، مهاجم فريق مانشستر يونايتد، رفض عرضًا ضخمًا من نادي باريس سان جيرمان الذي حاول التعاقد معه في نافذة الانتقالات الصيفية الماضية.



وكان باريس سان جيرمان يستهدف ضم مهاجم مانشستر يونايتد في الموسم الماضي عندما كان في العام الأخير من عقده، لكن اللاعب قرر بعد فترة وجيزة تفعيل خيار التمديد عامًا واحدًا بشكل تلقائي.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن باريس سان جيرمان عرض راتبًا مغريًا على راشفورد الصيف الماضي، يبلغ أكثر من 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا. وأوضح المصدر ذاته أن نجم "الشياطين الحمر" رفض الانتقال إلى الدوري الفرنسي، بسبب رغبته في الاستمرار داخل البريميرليغ،

وبعدها فعّل يونايتد بند تمديد عقده لمدة عام إضافي، ليضمن استمراره في صفوف الفريق حتى صيف 2024.وسبق لناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة باريس سان جيرمان أن اعترف بوجود مفاوضات مع المهاجم الإنجليزي، قائلًا: "لقد تحدثنا من قبل.. نحن لا نخفي الأمر".



ويرغب نادي مانشستر يونايتد في تمديد عقد مهاجمه الإنجليزي، لكن المفاوضات بين الطرفين لم تحرز أي تقدم حتى الآن بسبب اختلاف بشأن قيمة الراتب، حيث قرر النادي عدم منح أي لاعب راتبًا أكثر من 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، بينما يتقاضى راشفورد بالفعل أكثر من 240 ألفًا أسبوعيًّا.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن إدارة مانشستر يونايتد قد تلجأ لاستثناء نجم خط هجومها من القرار الذي اتخذته بشأن سقف الرواتب، خاصّةً بعد التألق اللافت لصاحب الـ"25" عامًا مُنذ عودته من المشاركة في مونديال قطر 2022.



وأسهم راشفورد في 36 هدفًا خلال 44 مباراة خاضها في مختلف البطولات مع "الشياطين الحمر"؛ إذ سجّل 27 هدفًا، وقدّم 9 تمريرات حاسمة، وفقًا لإحصائيات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

المصدر / وكالات