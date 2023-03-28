إيقاف مهاجم المنتخب الوطني 6 أشهر وتغريمه نصف مليون دولار

وائل الحلبي:

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف صالح شحادة مهاجم المنتخب الوطني وفريق ناترز السويسري، بعد رحيله عن صفوف ناديه السابق فيوتشر المصري قبل انتهاء التعاقد بين الطرفين.

وكان صالح شحادة رحل عن صفوف فريق فيوتشر دون إكمال تعاقده وانضم إلى فريق ناترز السويسري، قبل أن يتوجه اللاعب وفيوتشر للمحكمة الرياضية التي أوقفت شحادة بسبب الرحيل عن الفريق.

وأعلن نهاد حجاج المستشار القانوني لفيوتشر، عن إصدار الفيفا حكما بتغريم اللاعب شحادة بالتضامن مع ناديه السويسري بمبلغ 565 ألف دولار.

وأضاف حجاج في تصريحات صحفية أن الفيفا قرر إيقاف اللاعب 6 شهور، بجانب منع ناديه الجديد من إبرام أي تعاقدات جديدة لمدة 3 فترات قيد مقبلة.

وكان فيوتشر أعلن تعاقده مع صالح شحادة في يناير 2022، وشارك مع الفريق في 4 مباريات ولم يسجل سوى هدفين في مباراة ودية، قبل أن يرحل عن الفريق في شهر يوليو من نفس العام وينتقل لفريق ناترز الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة بسويسرا.

ورفض الاتحاد الدولي الدعوى المرفوعة من شحادة ضد فيوتشر بخصوص فسخ العقد، ورفض طلبه بالزام فيوتشر بدفع مبلغ 653700 دولار أمريكي كتعويض له، مكتفيا بإلزام النادي المصري بدفع مبلغ 12500 دولار أمريكي مستحقات متأخرة.

وحدد الفيفا بدء إيقاف شحادة من تاريخ 27/3/2023 والذي سيستمر حتى تاريخ 27/9/2023، حيث سيتم تمديد فترة الإيقاف حال عدم دفع اللاعب وناديه السويسري الغرامة المالية.

المصدر / فلسطين أون لاين