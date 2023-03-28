يوروبول تحذّر من استخدامات خبيثة لبرنامج شات جي بي تي

حذّرت وكالة إنفاذ القانون الأوروبية "يوروبول" من استخدامات خبيثة لبرنامج تشات جي بي تي والروبوت خاصته الذي ينتج نصوصاً مطوّلة بسرعة فورية.

وقالت يوروبول: إن "منصة جي بي تي قابلة للاحتيال وغيرها من الجرائم الإلكترونية"، وأوضحت أنها تشكّل تحديّاً أمنياً لسلطات إنفاذ القانون.

وأطلقت تحذيراً من أنه يمكن استغلالها من قبل جهات خبيثة، وأشارت إلى أن المجرمين يسارعون دوماً لاستغلال التقنيات الجديدة.

وأصدرت تحذيرًا بشأن الروبوت الذي ينتج نصوصًا مطوّلة خلال ثوانٍ بناء على أسئلة المستخدمين "ChatGPT"، وغيره من أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على إنتاج النصوص فورًا.

وشرحت يوروبول أن الأمر حدث مراراً مع هذه المنصة تحديداً، وأكدت أنها رصدت استخداماً خبيثاً لها بعد أسابيع من إطلاقها أواخر نوفمبر 2022.

ولفتت الوكالة أن القواعد المعتدلة التي تحكم تشاب جي بي تي يسهل التحكم بها والتحايل عليها عبر “الهندسة الفورية”، التي تزود الذكاء الاصطناعي بمدخلات دقيقة بغية الحصول على نتائج محدّدة.

وبيّنت أن الاستخدام الإجرامي لها يكون من خلال تسريع عملية البحث للجهات الخبيثة التي لا تملك معرفة سابقة بمناطق الجرائم المحتملة مثل اقتحام المنازل والإرهاب والجرائم الإلكترونية والاعتداء الجنسي على الأطفال، ويتمثّل ذلك بإعطاء خطوات محدّدة حسب الأسئلة السياقية.

المصدر / وكالات