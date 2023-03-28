الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس واشتباكات في جنين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات خلال مداهمات واقتحامات بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللها اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة.

ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان من بلدة اليامون غرب المدينة، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة، وهم: علي إياد سمار، ومرهف عبد للحميد حوشية، وباسل فرج خمايسة، ورأفت إياد حوشية، وذلك بعد مداهمة البلدة اليامون واقتحام منازل ذويهم، وسط اندلاع مواجهات.

واشتبك المقاومون مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة وتنفيذ اعتقالات، وأظهرت مقاطع فيديو إطلاق نار كثيف خلال الاشتباكات.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين عمار جوابرة، ووائل البدوي، عقب اقتحام منزليهما، وتفتيشهما في مخيم العروب، كما اعتقلت إسماعيل الحوامدة من بلدة السموع جنوب الخليل، بعد مداهمة منزله ومصادرة المحتويات المحددة التي يمتلكها.

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ورشق الشبان آليات الاحتلال بالحجارة، وأغلقوا الطريق أمامهم خلال اقتحام بلدة ترقوميا في الخليل.

أما في بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من إياد فؤاد حمامرة، وعبد بدر شوشة، وصابر عبد الهادي شوشة، خلال اقتحام بلدة حوسان، تخللها مواجهات.

وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد ماجد عند، من سكان مخيم عقبة جبر جنوب المدينة، عند حاجز طيار نصبته على مدخل المدينة الجنوبي.

بينما في القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الناشط نظام أبو رموز، وأخذت قياسات منزل عائلة الفتى محمد الزلياني في مخيم شعفاط لأخذ قياساته، تمهيدًا لهدمه.

واعتقلت قوات الاحتلال الليلة، الشابين أحمد هشام مطير ووليد صقر الأصلع، خلال تواجدهما في الشارع الرئيسي في بلدة كفر عقب، ما أدى لاندلاع مواجهات.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين