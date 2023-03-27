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الاحتلال يفرج عن الأسير أنس حمارشة بعد اعتقال دام 17 شهراً

27 مارس 2023 . الساعة 14:19 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن الأسير أنس حمارشة، نجل القيادي في حركة "حماس" عدنان حمارشة، بعد ما يقارب 17 شهراً من الاعتقال.

واعتقل حمارشة في 25 أكتوبر2021 بعد اقتحام منزل والده في بلدة يعبد قضاء جنين بالضفة الغربية، وتعرض خلالها للاعتداء والضرب من جنود الاحتلال، الذين نفذوا عمليات تفتيش في المنزل بشكل همجي.

والأسير أنس هو نجل القيادي الأسير الشيخ عدنان حمارشة، والذي بات مقعدا نتيجة اعتقالاته السابقة وتعرضه للتعذيب الشديد.

وأفرجت سلطات الاحتلال، في نوفمبر الماضي، عن القيادي في حركة حماس، عدنان حمارشة، من قرية يعبد في جنين.

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وأفرج الاحتلال عن القيادي حمارشة (57 عاماً)، بعد 8 شهور من الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال.

واعتقل القيادي حمارشة من بلدة يعبد/جنين، بتاريخ الـ3 من آذار/مارس 2022، وحوّلته محكمة الاحتلال إلى الاعتقال الإداريّ لمدة أربعة أشهر، لتصدر مخابرات الاحتلال بحقّه أمراً جديداً قبل أيام لمدة أربعة أشهر جديدة.

وتعرض معظم أفراد عائلته للاعتقال بمن فيهم زوجته، حيث واجهت الاعتقال في عام 2014 وحكم عليها الاحتلال بالسجن 8 أشهر.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#سجون الاحتلال #افراج عن أسير #الأسير أنس عدنان حمارشة

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