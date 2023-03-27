مركز فلسطين: 31 أسيراً من قطاع غزة ضمن قائمة عمداء الأسرى

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن 31 اسيراً من قطاع غزة ضمن قائمة عمداء الأسرى وهم الذين أمضوا ما يزيد عن 20 عاماً بشكل متواصل في سجن الاحتلال ووصل عددهم مؤخراً إلى 388 اسيراً.

وأوضح مركز فلسطين ان الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه 193 أسيراً من قطاع غزة غالبيتهم محكومين بأحكام مختلفة، يقضى 26 اسيراً منهم احكاماً بالسجن المؤبد مدى الحياة لمرة واحدة أو لعدة مرات، بينما 31 اسيراً منهم على قائمة عمداء الأسرى الذين تجاوزت فترة اعتقالهم المتواصلة 20 عاماً.

وأشار مركز فلسطين الى ان أقدم أسري قطاع غزة هو الأسير "ضياء زكريا الفالوجي" وهو أحد الأسرى القدامى ومعتقل منذ أكتوبر 1992 وأمضى ما يزيد عن 30 عاماً في سجون الاحتلال وكان من المفترض إطلاق سراحه ضمن الدفعة الرابعة من صفقة إحياء المفاوضات التي تمت أواخر عام 2013 و تحرر بموجبها 78 اسيراً من القدامى بينما رفض الاحتلال الإفراج عن الدفعة الرابعة.

اقرأ أيضًا: 41 أسيرًا فلسطينيًا أمضوا أكثر من ربع قرن في سجون الاحتلال

الباحث رياض الأشقر مدير المركز أوضح أن أسيرين من قطاع غزة التحقوا العام الحالي 2023 بقائمة عمداء الأسرى بعد تجاوز فترة اعتقالهم العشرين عاماً وهم الأسير إبراهيم عبد المنعم أبو عرام (43 عامًا) من سكان مدينة رفح، جنوب القطاع، وهو معتقل منذ 14/3/2003، ومحكوم بالسجن لمدة (24 عامًا)، والأسير أيمن إبراهيم العواودة (50 عاما) من مخيم البريج وسط قطاع غزة وهو معتقل منذ 25/3/2003 ويقضى حكماً بالسجن المؤبد مدى الحياة.

وأشار الى أن أعلى أسري قطاع غزة حكماً هو الأسير " حسن عبد الرحمن سلامة" من مدينة خانيونس حيث صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد المتراكم 48 مرة، وهو معتقل منذ مايو 1996، وهو أحد قيادات الحركة الوطنية الاسيرة ورفض الاحتلال إطلاق سراحه ضمن صفقة وفاء الأحرار.

وبين الأشقر أن اثنين من عمداء أسري من قطاع غزة كانا استشهدا في سجون الاحتلال نتيجة جريمة الإهمال الطبي بحقهم ، وهم الأسير الشهيد" فارس أحمد بارود" (56 عاماً)، كان اعتقل عام 1991، وحكم عليه بالسجن المؤبد، وأصيب بفيروس في الكبد، لم تقدم له الرعاية الطبية اللازمة، واستشهد في فبراير 2019 بعد أن أمضى 28 عاماً خلف القضبان، ولا يزال جثمانه محتجزاً، والأسير الشهيد "سعدى خليل الغرابلي" (75عاماً) من قطاع غزة، اعتقل عام 1994، وحكم عليه بالسجن المؤبد، و استشهد في مستشفى كابلان بالداخل المحتل في يونيو 2020، نتيجة الإهمال الطبي، بعد ان أمضى 26 عاماً فى الأسر .

اقرأ أيضًا: ارتفاع قائمة عمداء الأسرى إلى 274 أسيرًا

وأوضح أن عدد من عمداء أسرى القطاع يتعرضون لظروف صحية قاسية اصعبهم حالة الأسير المريض "مراد فهمي أبو معيلق" 48 عام من المنطقة الوسطى وهو معتقل منذ 17/6/2001، ويقضي حكما بالسجن الفعلي بحقه لمدة 22 عاماً، وتبقى له 3 شهور على انتهاء محكوميته، وكان أصيب لحظة اعتقاله بجراح خطرة، وتعرض لإعاقة حركية واستخدم كرسي متحرك وعكاكيز لعدة سنوات داخل السجن، ولا يزال يعاني من وضع صحي متردي وينقل بين الحين والأخر الى المستشفيات.

وأضاف:" الأشقر ان أسري قطاع غزة يعانون من الحرمان من زيارة ذويهم حيث انقطعت الزيارات بشكل متواصل لأكثر من 6 سنوات وبعد إضراب عام 2012 الذي استمر 28 يوماً استطاع الاسرى انتزاع قرار باستئناف زيارات أسري القطاع، ولكن سلطات الاحتلال عادت بعد 4 أعوام وأوقفت بشكل كامل زيارات ما يقارب نصف أسري القطاع بحجة انهم ينتمون لتنظيمات مقاومة.

المصدر / فلسطين أون لاين