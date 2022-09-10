ارتفاع قائمة عمداء الأسرى إلى 274 أسيرًا

أعلنت وزارة الأسرى والمحررين بقطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع قائمة عمداء الحركة الأسيرة الذين أمضوا أكثر من عشرين عامًا بشكل متواصل إلى 274.

وأوضحت الوزارة في تصريح مقتصب، أنّ عدد الأسرى الذين أمضوا داخل سجون الاحتلال أكثر من عشرين عامًا ازداد عددهم، بعد انضمام الأسير رائد حسن عبد الجليل من نابلس، والذي يدخل اليوم عامه الـ 21 على التوالي في سجون الاحتلال.

وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية أيار/مايو نحو أربعة آلاف و600 أسير، من بينهم 31 امرأة، و172 طفلًا، و682 معتقلًا إداريًّا، و500 أسير مريض، و551 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، إضافة، إلى 214 أسيرًا مضى على اعتقالهم 20 عامًا أو أكثر، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين