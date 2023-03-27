حملة مداهمات واعتقالات تشنها قوات الاحتلال بالضفة الغربية

أكد مكتب إعلام الأسرى، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة اعتقالات في عدة مناطق بالضفة المحتلة فجر اليوم الإثنين.

وأفاد في بيان صحفي مقتضب: أن "من بين المعتقلين عُرف: شادي خضر صلاحات، من الباذان شمال نابلس، وليث شرايعة، وأنس صقر من مخيم عسكر بنابلس، وعزمي إياد منصور من قرية بدو شمال غرب القدس، وأنس سالم أبو فنار من بلدة يطا جنوب الخليل، ومحمد حربي حمامرة من بلدة حوسان غرب بيت لحم".

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وفي السياق، أفادت مصادر محلية بأن مقاومين استهدفوا قوات الاحتلال لدى اقتحامها مخيم عسكر في مدينة نابلس، وألقوا عبوات محلية الصبع تجاه جيبات الاحتلال المقتحمة للمخيم.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال، بينما حاصر الاحتلال المصلين في مسجد المهاجرين القريب من منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة في مخيم عسكر القديم شرق المدينة.

وألقى مقاومون عبوات محلية الصنع، تجاه جيبات الاحتلال المقتحمة لمخيم عسكر بنابلس

ومن الجدير ذكره؛ أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين