تعليمات من الدوحة إلى سان جرمان تتعلق بميسى

الصيف المقبل سينتهي تعاقد نجم الكرة الأرجنتينية، ليونيل ميسي، مع نادي العاصمة الفرنسية، باريس سان جرمان، ولكن يبدو أن أطراف عدة تتنافس على الحصول على خدمات اللاعب الذي رفع كأس العالم لراقصي التانغو في قطر، وفاز بالكرة الذهبية سبع مرات.

خريطة المنافسين تشمل السعودية والولايات المتحدة وأوروبا، حيث دار الحديث أيضا عن احتمالات العودة إلى ناديه التاريخي برشلونة الإسباني.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن المسؤولين عن الفريق الفرنسي في قطر أصدروا تعليمات واضحة لباريس سان جرمان بضرورة التوصل إلى صيغة تعاقدية جديدة مع ميسي "بكل الوسائل الممكنة".

وكتبت الصحيفة: "من الدوحة، عاصمة قطر وحيث يقيم أولئك الذين يحكمون بالفعل في باريس سان جرمان، أصدروا أوامر إلى ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي، بالتمديد لميسي بكل الوسائل الممكنة".

وقالت إن الفريق يريد الاستفادة منه كبطل للعالم، وربما الفائز القادم بالكرة الذهبية مجددا.

وكانت تقارير مفاجئة تحدثت عن احتمال عودة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني إلى برشلونة، الذي سجل معه رقما قياسيا من الأهداف بلغ 672 هدفا.

ووفقا للصحفي، غيرارد روميرو، فإن القسم القانوني في النادي الكتالوني، وخورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني ووكيله، يعملان على العودة المحتملة لنادي برشلونة.

وأضاف روميرو، المقرب من نادي برشلونة، وكان المصدر الأول في أخبار سوق الانتقالات الصيف الماضي، أن منزل ميسي في ضاحية الشاطئ الغربي لكاستيلديفيلس تم تجهيزه للعيش فيه مرة أخرى، بحسب ما نقلت مجلة "فوربس".

المصدر / وكالات