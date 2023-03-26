اتحاد موظفي "أونروا" بغزة يُعلن العصيان الإداري اعتبارًا من غدٍ الإثنين

أعلن اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" بغزة، اليوم الأحد، الشروع بعصيان إداري في كافة المرافق، اعتبارًا من يوم غدٍ الإثنين، على إثر الخلاف مع إدارة الوكالة، الناتج عن "عدم التزام مكتب إقليم غزة بما تعهد به المفوض العام".

وجاء في بيان صحفي صدر عن الاتحاد: "قرر خلاله إعلان العصيان الإداري في كافة مؤسسات وكالة الغوث بغزة اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 27/3/2023 والتي تشمل وقف كل الدورات وورشات العمل والزيارات الإشرافية والزيارات للمؤسسات على اختلافها من قبل أي مسئول بما فيها فرق الحماية وما يسمى الحيادية حتى إشعار آخر".

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وطالب؛ المفوض العام لـ"أنروا" بالتدخل المباشر لإنهاء كل هذه الإشكاليات ووضع حد لسياسة المماطلة والتسويف في إقليم غزة، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك إجراءات لاحقة وحاسمة وغير مسبوقة إن لم تستجب الإدارة لمطالب الموظفين.

المصدر / فلسطين أون لاين