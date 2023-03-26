الاحتلال يقتحم مخيمًا بطولكرم ويعتقل (3) شبان وسط اشتباكات مسلحة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، مخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية، وحاصرت منزلًا، وسط اشتباكات مسلحة.

وتسللت قوات خاصة إلى مخيم نور شمس شرق طولكرم، وحاصرت منزلًا، قبل أن تدفع قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة.

وتصدّى المقاومون لاقتحام قوات الاحتلال للمخيم، وأظهرت مقاطع فيديو الاشتباكات العنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال - وِفق مصادر محلية- ثلاثة شبان قبل انسحابها، وهم: وسام وعبد أبو لبدة شقيقا الشهيد سيف أبو لبدة والشاب بهاء فياض.

وتصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 21 عملًا مقاومًا، من بينها 3 عمليات إطلاق نار، أدت لإصابة 3 جنود إسرائيليين.

المصدر / فلسطين أون لاين