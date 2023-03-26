فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

اتحاد موظفي "أونروا" بغزة يُعلن العصيان الإداري اعتبارًا من غدٍ الإثنين

الأخلاق بين الإسلام والفلسفة 2-2

عادت حليمة إلى عادتها القديمة

مطلوب صيدلي قانوني للعمل في مجموعة صيدليات الزنط فارم

"البرغوثي": السلطة مطالَبة بمقاطعة الاحتلال بعد "الإهانات" الأخيرة

التكافل.. ركيزة مجتمعية تؤسس لحياة اجتماعية ونفسية سليمة

عسر الهضم وارتجاع المريء.. رمضان فرصة للتنظيم الغذائي

الاحتلال يقتحم مخيمًا بطولكرم ويعتقل (3) شبان وسط اشتباكات مسلحة

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحماية مشددة

هزة أرضية تضرب جنوب العراق بقوة 4.6 درجات

عقب عملية إطلاق نار استهدفت مستوطنة

بالفيديو الاحتلال يقتحم مخيمًا بطولكرم ويعتقل (3) شبان وسط اشتباكات مسلحة

26 مارس 2023 . الساعة 10:59 بتوقيت القدس
...

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، مخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية، وحاصرت منزلًا، وسط اشتباكات مسلحة.

وتسللت قوات خاصة إلى مخيم نور شمس شرق طولكرم، وحاصرت منزلًا، قبل أن تدفع قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة.

وتصدّى المقاومون لاقتحام قوات الاحتلال للمخيم، وأظهرت مقاطع فيديو الاشتباكات العنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال - وِفق مصادر محلية- ثلاثة شبان قبل انسحابها، وهم: وسام وعبد أبو لبدة شقيقا الشهيد سيف أبو لبدة والشاب بهاء فياض.

وتصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 21 عملًا مقاومًا، من بينها 3 عمليات إطلاق نار، أدت لإصابة 3 جنود إسرائيليين.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#اقتحام #اعتقالات #مخيم نور شمس

متعلقات

الأكثر قراءة