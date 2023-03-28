جرعة الكيماوي لمريض السرطان هل تفطر في نهار رمضان؟

لفضل الصيام في شهر رمضان الكثير من الغنائم، وأجره على الله، ويكون صوم شهر رمضان كفارة للذنوب لمن صامه إيمانا بالله وتصديقا بثوابه وإخلاصا له فيه.

وقد روى البخاري: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه.

وقد أعطى الإسلام العذر للمرضى، وفي هذا الشهر الكريم يسأل كثر عن كون جرعة الكيمياوي لمريض السرطان هل تفطر في نهار رمضان والجواب يضعه " " نقلا عن مفتي محافظة خان يونس الشيخ إحسان إبراهيم عاشور:

⬅️ الجواب: أخذ الجرعة مفطر؛ لوجود محلول الجلوكوز.

فقد ثبت أنه لا يمكن إعطاء الجرعة دون تخفيفها بالمحلول، وإلا أحرق الأوردة، وهذا ما يحدث بعد فترة بسبب كثرة أخذ الجرعات رغم وجود المحلول.

وعليه؛ فإن المريض يفطر بسبب أخذ الجرعة، وهو معذور ومأجور على صبره وتسليمه لأقدار الله، وعليه القضاء فقط إن كان قادراً على القضاء، وإلا فعليه الفدية فقط.

نسأل الله السلامة والشفاء لجميع مرضى المسلمين.

المصدر / فلسطين أون لاين