مئات المقدسيين يؤدون صلاة فجر الرابع من رمضان في الأقصى

توافد مئات المقدسيين وفلسطينيي الداخل الفلسطيني المحتل، لأداء صلاة فجر الرابع من رمضان في المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر مقدسية أن مئات المصلين أحيوا صلاة الفجر في ساحات ومصليات المسجد، رغم تشديدات الاحتلال على مداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأوضحت المصادر أن ساحات المسجد شهدت توزيع مقدسيين المشروبات الساخنة والسحور على المصلين الوافدين لصلاة الفجر في المصلى القبلي وعلى أبواب المسجد، في ظل ظروف الطقس البارد.

واقتحمت شرطة الاحتلال المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة في وقت متأخر من الليلة الماضية، وأفرغته من المعتكفين والمعتكفات داخله، قبل أن تعتقل عدداً منهم.

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وأفادت مصادر مقدسيّة، أن العشرات من ضباط وجنود شرطة الاحتلال تجمّعوا عند باب المغاربة في المسجد الأقصى قبل اقتحام المصلى القبلي لإخلاء المعتكفين.

وتشهد مدينة القدس تصاعدًا في اقتحامات المجموعات الاستيطانية للمسجد الأقصى، تحت حماية قوات الاحتلال وسط تشديدات على المواطنين الفلسطينيين الوافدين للمسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين