جماهير غفيرة تُشيّع جثمان الشهيد "معالي"غرب رام الله

شيّعت جماهير فلسطينية غفيرة في قرية كفر نعمة غرب رام الله بالضفة الغربية، اليوم السبت، جثمان الشهيد طارق عودة معالي (42 عامًا)، بعد تسلُّم جثمانه يوم أمس.

وانطلق موكب تشييع الشهيد معالي من أمام مجمع فلسطين الطبي، وصولًا إلى منزل عائلته، حيث أُلقيت نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه الطاهر، قبل أن يُصلّى عليه في مسجد القرية، ليتم بعدها مواراته الثرى في المقبرة، لينطلق المُشيّعون مُندّدين بجرائم الاحتلال المستمرة بحقّ الشعب الفلسطيني.

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واستُشهد معالي في الحادي والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي، متأثرًا بإصابته برصاص مستوطن، على "جبل الريسان" شمال غرب رام الله، واحتجزت سلطات الاحتلال جثمانه منذ ذلك الحين.

والشهيد معالي متزوج ولديه ثلاثة أبناء هم: وليد (12 عامًا)، وليث (8 أعوام)، وأحمد (6 أعوام)، وكان يعمل في محل للألمنيوم خارج القرية، وهو أسير سابق أمضى قرابة العامين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين