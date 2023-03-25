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الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه لليوم الـ49

25 مارس 2023 . الساعة 13:29 بتوقيت القدس
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القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان- أرشيف

يواصل الأسير خضر عدنان (44 عامًا) من بلدة عرابة جنوب جنين بالضفة الغربية، اليوم السبت، إضرابه عن الطعام، لليوم الـ49 على التوالي، رفضًا لاعتقاله.

وبحسب مصادر مختصة بشؤون الأسرى، فإنّ الأسير عدنان يعيش ظروفًا صحية صعبة في عيادة سجن "الرملة"، بعد نقله من زنازين "الجلمة" مؤخرًا، عقب تدهور وضعه الصحي.

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واُعتقل الأسير عدنان في الخامس من شباط الماضي، ومنذ لحظة اعتقاله أعلن إضرابه عن الطعام. 

كما وتعرَّض للاعتقال (12) مرة، وأمضى في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات، معظمها رهن الاعتقال الإداري.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#إضراب عن الطعام #اعتقال إداري #أسير #الأسير خضر عدنان

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