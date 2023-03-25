خبز اليقطين

المكونات:

كوب مهروس اليقطين.

٦ أكواب دقيق.

ملعقة كبيرة قرفة.

زنجبيل مطحون.

رشة جوزة الطيب.

رشة ملح.

بيضة.

كوب زيت نباتي.

ملعقة كبيرة زبدة.

كوب حليب دافئ.

ثلاث ملاعق صغيرة خميرة.

ست ملاعق صغيرة سكر.

الحشو: أي نوع جبن أو شوكولاتة (حسب الرغبة).

طريقة التحضير:

غلفي اليقطين بورق القصدير، وضعيه بالفرن حتى ينضج ثم اهرسيه.

أضيفي السكر والخميرة للحليب واتركيهم خمس دقائق.

ضعي كل المكونات ما عدا الحليب مع بعضها البعض.

اخلطي المكونات باليد أو بالعجانة الكهربائية.

أضيفي الحليب ثم اعجنيهم جيدًا.

اتركي العجين نصف ساعة ليتخمر.

قطعي العجينة لدوائر ثم اتركيها ربع ساعة تتخمر.

ادهني الوجه ببيض مخفوق معه حليب.

ضعيها في فرن محمى مسبقًا على حرارة ١٨٠.

حمريها من تحت ومن فوق.

احشيها بالجبن أو الشوكولاتة.