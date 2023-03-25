نجل "نتنياهو" يتهم الخارجية الأمريكية بالسعي لإطاحة والده

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن يائير نتنياهو، نجل رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي الفاشية، بنيامين نتنياهو، شارك تغريدة ليلة أمس الجمعة، تُحاكي نظرية مؤامرة مفادها، بأن "وزارة الخارجية الأمريكية تقف وراء الاحتجاجات التي تهدف للإطاحة بنتنياهو".

ووفقًا لما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم السبت، فإن نجل نتنياهو، أعادة نشر التغريدة، والتي نُقلت عن محامٍ وصحفي أمريكي ادعى أن "الخارجية الأمريكية تحاول الإطاحة بحكومة نتنياهو ربما نيابة عن إيران".

بدوره، أشار مسؤول سياسي كبير مرافق لنتنياهو، في زيارته بالأمس إلى لندن، إلى أن إدارتين أمريكيتين _كلينتون وأوباما- حاولتا بالفعل الإطاحة بنتنياهو، مُجيبًا عن سؤال حول إن كانت الإدارة الأمريكية تتدخل كثيرًا في شؤوننا الداخلية".

اقرأ أيضاً: نتنياهو: رفض الخدمة العسكرية "خطر رهيب" على (إسرائيل)

يذكر أن الخارجية الأمريكية، كانت قد استدعت سفير الاحتلال في واشنطن، مايك هرتسوغ، في أعقاب سن قانون إلغاء فك الارتباط، والتقى هرتسوغ مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان.

وجاء في بيان الخارجية الأمريكية، أن "نائبة الوزير عبرت عن قلق الولايات المتحدة بخصوص التشريع الذي صادق عليه الكنيست، والذي يلغي جوانب هامة من قانون فك الارتباط من العام 2005، الذي يشمل حظر إقامة مستوطنات في شمال الضفة الغربية".

المصدر / فلسطين أون لاين