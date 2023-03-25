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مواجهات مع الاحتلال واعتقال عدد من الشبان

25 مارس 2023 . الساعة 09:30 بتوقيت القدس
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مواجهات مع الاحتلال واعتقال عدد من الشبان

اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الشبان خلال مواجهات ببلدة الطور في القدس المحتلة، مساء أمس الجمعة.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال ووحدات "المستعربين" اعتقلت عددًا من الشبان خلال مواجهات اندلعت في البلدة، دون معرفة هوياتهم.

والليلة الماضية، أصيب شاب بالرصاص المعدني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

حيث تركزت المواجهات في منطقة "القبور" على المدخل الشرقي للبلدة، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص المعدني وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى لإصابة شاب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في القدم.

كما اندلعت مواجهات في بلدة حوسان غربي بيت لحم، دون أن يبلغ عن إصابات.

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#القدس المحتلة #بيت لحم #اعتقالات #الاحتلال الإسرائيلي

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