نصائح لممارسة الرياضة خلال شهر رمضان

يصبح من الصعب على الصائمين في شهر رمضان المبارك، ممارسة الرياضة، والحفاظ على نمط حياة صحي عندما لا تكون قادرا على شرب الماء أو تناول الطعام من شروق الشمس إلى غروبها.

لكن خبراء اللياقة يقولون إن هناك طرقا يمكن من خلالها الحفاظ على نمط الحياة الطبيعي.

وطُلب من ثلاثة مدربين شخصيين مسلمين ممارسين مشاركة نصائحهم للحفاظ على لياقتهم خلال شهر رمضان.

اشرب في الصباح

إن شرب أكبر قدر ممكن من الماء بين الإفطار والسحور يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالجفاف أثناء النهار - خاصة إذا كنت تخطط لممارسة التمارين الرياضية في وقت ما، كما تقول صاني ساليك، المدربة الشخصية وسفيرة Bio-Synergy.

وتضيف: "عادة ما يكون لدي حوالي أربعة أكواب كبيرة من الماء قبل شروق الشمس مباشرة، للتأكد من أني قد شربت الماء الكافي لليوم التالي".

ابحث عن ساعتك الذهبية

يختلف الصيام من شخص لآخر، لذا فالأمر كله يتعلق بإيجاد وقت التمرين الأفضل لك.

وتقول ساليك: "أنا شخصيا أتدرب في المساء، بعد عدة ساعات من إفطاري، لأن ذلك يعني أنه يمكنني شرب الماء وعدم القلق بشأن الجفاف".

وتقول سعاد غريب، صاحبة خدمة التدريب الشخصي للسيدات فقط، إن القيام بتمارينها الرياضية في وقت مبكر من اليوم يساعدها على الشعور بالنشاط خلال ساعات الظهيرة الصعبة، عندما يبدأ الجوع والإرهاق. "التمرين قبل الإفطار يناسبني، لأنني شخصيا أشعر أن لدي المزيد من الطاقة إذا كنت أفعل ذلك أول شيء في الصباح".

جرب تمارين القوة

إذا كنت من محبي تمارين HIIT، فمن المغري أن تلتزم بجدولك المعتاد، ولكن يُنصح بالتبديل إلى التدريبات غير المكثفة - مع عدد أقل من التمارين ووقت راحة أكبر.

وتقول غريب: "أحب أن آخذ تدريباتي ببطء شديد خلال شهر رمضان، وعادة ما أختار ممارسة تمارين القوة. بهذه الطريقة يمكنني الاستمرار في أيام الجزء العلوي من الجسم، لكنني لا أتدرب بطريقة أتعرق فيها كثيرا وأشعر بالعطش. الأمر بطيء ومنضبط بالنسبة لي - لا يتعلق الأمر بتحطيم أفضل ما لدي".

تنصح ساليك: "بالنسبة لي، يتضمن ذلك الكثير من الشوفان والمكسرات مع التمر والموز، لأن هذا سيمنحك طاقة بطيئة التحرير طوال اليوم ويبقيك ممتلئا لفترة أطول".

خصص وقتا للتعافي

يحتاج كل نظام تدريبي إلى راحة مضمنة فيه - ولكن عندما تستيقظ مبكرا للصلاة وتخلد إلى النوم متأخرا خلال شهر رمضان، قد يكون من الصعب الحصول على النوم الذي تحتاجه. "القيلولة مهمة جدا للتعافي. عادة ما أعود للنوم بعد صلاة الصباح وأخذ قيلولة صغيرة، ثم أمارس الرياضة في الساعة 9 صباحا".

وتقول غريب: "الأمر كله يتعلق بأن تكون إستراتيجيا. يمكن أن تشعر بالدوار حقا في الأسبوع الأول، لذا احصل على قيلولة طاقة أكثر تواترا خلال اليوم إذا استطعت".

تمرن، حتى لو كانت لمدة 10 دقائق فقط في اليوم

إذا لم تكن لديك الطاقة للقيام بالتمرين لمدة 45 دقيقة، فما عليك سوى التفكير في أي نشاط لطيف يمكنك القيام به.

وتضيف ساليك: "لا أتدرب لأكثر من ساعة، وهو أقل من المعتاد بالنسبة لي، وأنا أبقي تدريباتي سهلة للغاية خلال شهر رمضان".

تناول الأطعمة التي تستمتع بها دون الاستغناء عن أي مجموعات غذائية، شهر رمضان ليس الوقت المناسب لاتباع نظام غذائي. فإذا كنت تأكل باعتدال وتأخذ في الاعتبار كميات جيدة من الوجبات، فستجد نفسك تشعر بتحسن في كل يوم من أيام رمضان - ما سيرفع مستويات الطاقة لديك طوال فترة الصيام".

المصدر / وكالات