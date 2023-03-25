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فقدان 34 مهاجراً إثر غرق مركبهم قبالة سواحل تونس

25 مارس 2023 . الساعة 02:27 بتوقيت القدس
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أفاد المتحدث باسم محكمة صفاقس التونسية، فوزي المصمودي، أن 34 مهاجراً فُقدت آثارهم إثر غرق مركبهم، الجمعة، قبالة سواحل تونس الشرقية.

وقال المصمودي في تصريحات صحفية، إنه "تم إنقاذ أربعة مهاجرين في حين لا يزال 34 آخرون مفقودين إثر غرق المركب الذي كان متجها نحو السواحل الإيطالية، قبالة صفاقس في شرق تونس".

يشار إلى أن سواحل صفاقس أصبحت منصة انطلاق رئيسية لرحلات قوارب تقل فارين من الفقر والصراعات في أفريقيا والشرق الأوسط أملا في حياة أفضل بأوروبا.

وتشهد الفترة الأخيرة زيادة كبيرة في أعداد قوارب الهجرة من السواحل التونسية باتجاه إيطاليا، فيما تنفذ السلطات التونسية حملة لتعقب مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء يقيمون في تونس بشكل غير قانوني.

المصدر / وكالات
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