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إصابات خلال مواجهات في الضفة

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى

24 مارس 2023 . الساعة 19:30 بتوقيت القدس
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اقتحمت قوات الاحتلال، مساء اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك وأزالت الرايات الفلسطينية المعلقة بداخله، فيما أصيب مواطنون خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة.

وأفادت مصادر أن شرطة الاحتلال أزالت رايات معلقة لحركة "حماس"، ولافتات داعمة لفصائل المقاومة، عقب اقتحامها المسجد.

يذكر أن عشرات آلاف الفلسطينيين أدوا صلاة الجمعة الأولى في المسجد الأقصى المبارك، رغم تشديدات الاحتلال على الحواجز المنتشرة في مدينة القدس ومحيطها.

وفي الضفة، أصيب مواطنون خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في نابلس وقلقيلية.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن تعامله مع 15 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بيت دجن وبيتا وكفر قدوم بالضفة المحتلة. 

وأدى عشرات المواطنين صلاة الجمعة على مشارف جبل صبيح في بلدة بيتا، وانطلقت مسيرة رافضة للاستيطان وإقامة بؤرة "إفياتار" الاستيطانية.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط جبل صبيح، أطلق خلالها قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز السام والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

كما اندلعت مواجهات أخرى في بلدة بيت دجن شرق نابلس، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه الشبان في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان واستهدفت خلالها الطواقم الصحفية وطواقم الإسعاف.

وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات بين شبّان وقوات الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق المدينة، بعد أداء صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب وسط القرية، وانطلاق المسيرة التي توجهت لمدخل القرية المغلق.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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