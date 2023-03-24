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دولة إسلامية خالفت بقية المسلمين في بداية الصوم هذا العام

24 مارس 2023 . الساعة 16:08 بتوقيت القدس
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اجتمعت الدول الإسلامية هذا العام على نحو نادر، على بدء صيام شهر رمضان المبارك، الخميس، في سابقة فسرها البعض بأنها تعود للتقارب السياسي بين الفرقاء في المنطقة العربية والإسلامية.

لكن دولة إسلامية واحدة خالفت بقية المسلمين هذا العام، وأعلنت بداية الصوم، الجمعة، بدلا من الخميس، وهي جمهورية بنغلاديش الشعبية.

وقالت وكالة أنباء بنغلاديش الرسمية، إن اللجنة الوطنية للتحري أعلنت في قاعة المؤتمرات بالمؤسسة الإسلامية، أن الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك.

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وقالت الوكالة أيضا أن اللجنة قررت الاحتفال بليلة القدر في الـ 18 من نيسان/ أبريل المقبل.

وأعلنت السعودية تعذر رؤية الهلال، وأن الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وتبعتها بعد ذلك عدة دول في الجوار، فيما برز أن العراق وإيران وسلطنة عمان أعلنوا الخميس غرة شهر رمضان، على غير العادة إذ كانت تخالف عمان أغلب الدول العربية، وكذلك إيران، وفي العراق هنالك الوقفان السني والشيعي، اللذان يختلفان أحيانا في إعلان بداية الشهر الكريم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#رمضان #المسلمون #شهر رمضان #صيام #بنغلاديش الشعبية

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