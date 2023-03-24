فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

زيلينسكي ينتقد تأخر الغرب في إمداد بلاده بالأسلحة

الاحتلال يُقيّد وصول الفلسطينيين من الضفة للصلاة في الأقصى

(إسرائيل) تقرر العودة إلى الاستيطان في قلب منطقة جنين

هل فقدت أمريكا السيطرة على حليفها الإسرائيلي؟

انتصار الأسرى.. قلب السحر على الساحر

زينة رمضان في البلدة القديمة.. عنوان المقدسيين في مجابهة المحتلين

الآلاف يؤدون صلاة فجر أول يوم جمعة من شهر رمضان بـ "الأقصى"

24 مارس في ذاكرة أحداث فلسطين

أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة

6 سنوات على اغتيال القائد القسامي مازن فقها

الاحتلال يُقيّد وصول الفلسطينيين من الضفة للصلاة في الأقصى

24 مارس 2023 . الساعة 10:36 بتوقيت القدس
...
الاحتلال يُقيد وصول الفلسطينيين من الضفة للصلاة في الأقصى

فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، الجمعة، قيودًا على وصول المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى مدينة القدس لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

ووفق مصادر محلية عزّز جيش الاحتلال قواته على المعابر المؤدية إلى مدينة القدس، ودقّق في هويات الفلسطينيين، ورفض دخول بعضهم.

وشهد معبر قلنديا شمالي القدس، وحاجز "300"، جنوبي المدينة، ازدحامًا على بوابات الدخول من الضفة باتجاه القدس.

اقرأ أيضًا: الاحتلال يُضيّق على المقدسيين بالحواجز العسكرية

والإثنين، أصدرت سلطات الاحتلال قرارًا بشأن دخول سكان الضفة الغربية، للقدس لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى.

وبموجب القرار تسمح للنساء بكافة الأعمار، والأطفال الذكور حتى 12 عامًا، والرجال فوق 55 عامًا، بالوصول إلى القدس دون تصاريح مسبقة، فيما تشترط الحصول على تصريح الصلاة خلال رمضان على الرجال من 45 إلى 55 عامًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الأقصى #المسجد الأقصى #الاحتلال #الصلاة في الأقصى #منع الصلاة في الأقصى

متعلقات

الأكثر قراءة