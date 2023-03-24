الاحتلال يُقيّد وصول الفلسطينيين من الضفة للصلاة في الأقصى

فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، الجمعة، قيودًا على وصول المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى مدينة القدس لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

ووفق مصادر محلية عزّز جيش الاحتلال قواته على المعابر المؤدية إلى مدينة القدس، ودقّق في هويات الفلسطينيين، ورفض دخول بعضهم.

وشهد معبر قلنديا شمالي القدس، وحاجز "300"، جنوبي المدينة، ازدحامًا على بوابات الدخول من الضفة باتجاه القدس.

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والإثنين، أصدرت سلطات الاحتلال قرارًا بشأن دخول سكان الضفة الغربية، للقدس لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى.

وبموجب القرار تسمح للنساء بكافة الأعمار، والأطفال الذكور حتى 12 عامًا، والرجال فوق 55 عامًا، بالوصول إلى القدس دون تصاريح مسبقة، فيما تشترط الحصول على تصريح الصلاة خلال رمضان على الرجال من 45 إلى 55 عامًا.

المصدر / فلسطين أون لاين