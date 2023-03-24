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بالفيديو والصور الآلاف يؤدون صلاة فجر أول يوم جمعة من شهر رمضان بـ "الأقصى"

24 مارس 2023 . الساعة 10:02 بتوقيت القدس
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الآلاف يؤدون صلاة فجر أول يوم جمعة من شهر رمضان بـ "الأقصى"

أدى الآلاف من المواطنين، صلاة الفجر الأولى من أول يوم جمعة في شهر رمضان المبارك، في المسجد الأقصى، وذلك رغم المعيقات التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتوافد المصلون من مناطق مختلفة بالقدس والداخل المحتل، وأعداد قليلة من الضفة الغربية.

ومن المتوقع يؤدي عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وأن يتوافد أهالي الضفة الغربية بشكل كبير للمسجد.

ووثقت مصادر إعلامية مقدسية، انتشار قوات كبيرة للاحتلال منذ ساعات الصباح الأولى، حيث أقاموا الحواجز المتحركة على المداخل المؤدية للمسجد الأقصى.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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