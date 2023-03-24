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صندوق النقد: لبنان في وضع خطير للغاية

24 مارس 2023 . الساعة 06:02 بتوقيت القدس
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صندوق النقد: لبنان في وضع خطير للغاية

حذر صندوق النقد الدولي أمس الخميس من أن لبنان في وضع خطير للغاية بعد مرور عام على التزامه بإصلاحات فشل في تطبيقها، وحث الحكومة اللبنانية على التوقف عن الاقتراض من البنك المركزي.

وقال أرنستو راميريز ريغو رئيس بعثة الصندوق في مؤتمر صحفي في بيروت "لبنان في وضع خطير للغاية".

وأضاف أن على السلطات تسريع تنفيذ اشتراطات الصندوق للحصول على حزمة إنقاذ حجمها ثلاثة مليارات دولار.

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وقال ريغو: "اللبنانيين أحرزوا تقدما، لكن مع الأسف التقدم بطيء جدا بالنظر إلى مدى تعقيد الوضع" لافتا إلى أن "البلد في أزمة كبيرة".

ويتزامن الانهيار الاقتصادي المتسارع منذ ثلاثة أعوام مع أزمة سيولة حادة وقيود مصرفية مشددة، لم يعد بإمكان المودعين معها الوصول إلى مدّخراتهم العالقة.

وسجّلت الليرة الثلاثاء انهياراً تاريخياً مع تجاوز سعر الصرف عتبة 140 ألفا مقابل الدولار، قبل أن ينخفض الى ما دون 110 آلاف، بعد إصدار مصرف لبنان تعميماً للحد من انهيار الليرة التي خسرت قرابة 98 في المئة من قيمتها.

المصدر / وكالات
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#لبنان #صندوق النقد الدولي #الاقتصاد اللبناني #الليرة اللبنانية #انهيار العملة

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