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فيروس يضرب معسكر هولندا قبل مواجهة فرنسا بتصفيات بطولة أوروبا

24 مارس 2023 . الساعة 05:41 بتوقيت القدس
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فيروس يضرب معسكر هولندا قبل مواجهة فرنسا بتصفيات بطولة أوروبا

ستفقد هولندا جهود خمسة لاعبين بسبب عدوى فيروسية داخل التشكيلة قبل مواجهة فرنسا في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم في باريس اليوم الجمعة.

وأعلن الاتحاد الهولندي أن المدافعين ماتيس دي ليخت وسفين بوتمان والمهاجم كودي جاكبو ولاعب الوسط جويل فيرمان والحارس بارت فربروجن عادوا إلى منازلهم بقرار من المدرب رونالد كومان.

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واستدعى كومان قلب دفاع إنتر ميلان ستيفان دي فري ولاعب وسط بايرن ميونيخ رايان جرافنبرخ وحارس فيتيس أرنهيم كيل شخربين كبدائل.

وبعد مواجهة فرنسا ستلعب هولندا على أرضها مع جبل طارق بالجولة الثانية من المجموعة الثانية بالتصفيات يوم الاثنين.

المصدر / رويترز
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