مركز فلسطين: 25 حالة اعتقال من قطاع غزة منذ بداية العام

وثق مركز فلسطين لدراسات اعتقال قوات الاحتلال (25) حالة من قطاع غزة منذ بداية العام أكثر من نصفهم اعتقلوا قرب السلك الحدودي الشرقي للقطاع.

وأوضح مركز فلسطين في بيان وصل " " نسخة عنه، اليوم الخميس، أن مخابرات الاحتلال واصلت استخدام حاجز بيت حانون "إيريز" كمصيدة للإيقاع بالسكان المدنيين في قطاع غزة، وابتزازهم واستغلال حاجاتهم الإنسانية واحتياجهم القهري للتنقل عن الحاجز، سواء للعمل، أو العلاج في مستشفيات الداخل والضفة، مساومتهم مقابل السماح لهم بالعبور، حيث وصلت حالات الاعتقال على المعبر منذ بداية العام الى (3) حالات.

وذكر المركز أن من بين المعتقلين الثلاثة على حاجز بيت حانون المريض أحمد محمود أبو عواد (55 عاماً)، من سكان حي تل الهوا غرب مدينة غزة، وهو يعاني من مرض السرطان في العظم، وذلك أثناء عودته من مستشفى المطلع بالقدس إلى قطاع غزة، حيث كان يخضع للعلاج الكيماوي وتم اقتياده من سيار الإسعاف الى جهة مجهولة.

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وأشار المركز إلى أن بوارج الاحتلال الحربية واصلت استهداف الصيادين خلال ممارسة عملهم قبالة شواطئ القطاع، بملاحقتهم واعتقالهم وإطلاق النار عليهم ومصادرة شباكهم ومراكبهم وتحطيمها، حيث رصد اعتقال 6 صيادين منذ بداية العام في عمليتين عسكريتين.

وأشار مركز فلسطين الى أن قوات الاحتلال اعتقلت 15 شاباً خلال محاولتهم اجتياز الحدود الشرقية باتجاه الداخل من جنوب القطاع وشماله، وتم تحويلهم للتحقيق في عسقلان، وإطلاق سراح غالبيتهم بعد تعرضهم للضرب المبرح، كذلك اعتقلت الشاب المواطن "ابراهيم يوسف سلمان" من سكان مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، على حاجز عسكري قرب بلدة عصيرة الشمالية شمال مدينة نابلس، خلال وجوده للعلاج من مرض السرطان في مستشفى النجاح بنابلس.

وبين المركز أن محاكم الاحتلال أصدرت منذ بداية العام الجاري أحكام بالسجن الفعلي بحق عدد من اسرى قطاع غزة وهم الأسير حسن محمد أبو عودة صدر بحقه حكم بالسجن الفعلي لمدة 35 شهرًا، والأسير حسين أبو عوده وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 42 شهراً، وكانا اعتقلا خلال ممارسته مهنة الصيد، وكذلك الأسير "ابراهيم عبدالله الشاوي" من خان يونس وصدر بحقه حكم بالسجن الفعلي لـ 30 شهراً، والأسير طاهر محمود أبو عودة من سكان بيت حانون شمال قطاع غزة صدر بحقه حكم بالسجن الفعلي لمدة 39 شهرا، وكان اعتقل بعد مداهمة مكان عمله في الداخل رغم أنه حاصل على تصريح عمل.

ونوه المركز إلى أن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه 193 اسيراً من قطاع غزة أقدمهم الأسير ضياء زكريا الفالوجي المعتقل منذ عام 1992، ويحرم الاحتلال ما يقارب من نصف أسري القطاع من الزيارة منذ أكثر من 5 سنوات.

المصدر / فلسطين أون لاين