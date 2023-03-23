عملية إطلاق نار تستهدف مركبة مستوطن في طولكرم

نفّذ مقاومون عملية إطلاق نار على مركبة للمستوطنين بالقرب من مستوطنة "افني خفتس" شمال مدينة طولكرم .

وبحسب المراسل العسكري للقناة 14 العبرية، فقد أطلق المقاومون النار على مركبة المستوطنين شمال الضفة الغربية، وقد تمكن المنفذون الانسحاب من المكان.

جاءت العملية الفدائية بعد ساعات قليلة من اغتيال قوات الاحتلال المقاوم أمير أبو خديجة في قرية شوفة جنوب شرق طولكرم شمال الضفة الغربية.

وفي وقت سابق من اليوم، تضرّرت مركبة مستوطن، من جرّاء بعملية إطلاق نار في مدينة القدس.

واستهدف المقاومون مركبة لأحد المستوطنين بإطلاق النار قرب مستوطنة "آدم" المقامة على أراضي الفلسطينيين شمال شرق القدس المحتلة.

وتواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 20عملًا مقاومًا بالضفة والقدس يوم أمس، أبرزها 6 عمليات إطلاق نار، والتصدّي لاعتداءات المستوطنين، واندلاع مواجهات.

كما رصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" مقتل 17 مستوطنًا في عمليات المقاومة في الضفة والقدس والداخل المحتل، منذ مطلع العام الجاري حتى تاريخ 20/3/2023.

المصدر / فلسطين أون لاين