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عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشدَّدة

23 مارس 2023 . الساعة 11:18 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، أول أيام شهر رمضان المبارك، باحات المسجد الأقصى، بحراسة مشدَّدة.

وأفادت مصادر مقدسيّة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحات المسجد وبالقرب من أبوابه، متجهين نحو باب السلسلة للمغادرة كالمعتاد.

وبيّنت أن قوات الاحتلال قامت بحماية مجموعات المستوطنين إلى حين انتهاء اقتحامهم، كما تمركزت عناصرها قرب أبواب الأقصى وفرضت قيودًا على المصلين وفتشتهم ودقّقت في بطاقاتهم الشخصية.

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يُشار إلى أنَّ الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قوات الاحتلال #اقتحام الأقصى #مستوطنين

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