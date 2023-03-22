شباب رفح يتعاقد مع نجم بيت حانون

غزة/ وائل الحلبي:

أتم نادي شباب رفح تعاقده مع اللاعب عماد السماعنة قادما من صفوف اتحاد بيت حانون، ليكون ثاني الوافدين لقلعة الزعيم الطامح للتحضير مبكرا للموسم الجديد.

ويأتي انضمام السماعنة في ظل ما قدمه اللاعب من مستويات لافتة للأنظار مع الحوانين، الأمر الذي جعله محط اهتمام العديد من الأندية لكنه فضل خوض تجربة مع الفريق الرفحي.

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ويعد السماعنة ثاني المنضمين لشباب رفح بعد سعيد السباخي الذي عاد لصفوف الفريق عقب تجربته الأخيرة مع نماء في دوري الدرجة الأولى بالموسم المنصرم.

ويسعى شباب رفح لانهاء ملف التعاقدات قبل نهاية شهر رمضان المبارك، لبدء التحضير للموسم المقبل في وقت مبكر في ظل وجود احتمالات لخوض الفريق معسكر تدريبي في جمهورية مصر.

وقدم السماعنة مستويات مميزة مع اتحاد بيت حانون وساهم في صعوده من الدرجة الثانية إلى الأولى قبل التأهل للدوري الممتاز، الذي كان بمثابة الفرصة للاعب بما قدمه معه من مستويات.

وسبق للسماعنة اللعب مع فريقا شباب جباليا والتفاح قبل موسمين قبل أن يعود لبيت حانون مرة أخرى.