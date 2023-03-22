الحركة الأسيرة تُعلق الإضراب بعد رضوخ الاحتلال لمطالبها

أعلنت الحركة الوطنية الأسيرة داخل سجون الاحتلال تعليق خطوة الإضراب عن الطعام بعد استجابة الاحتلال لعدد من مطالب الأسرى المتمثلة بوقف الإجراءات العقابية بحقهم.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إنه وبعد وقف الإجراءات العقابية والتعسفية ضد الأسرى في سجون الاحتلال تم الاتفاق على وقف الإضراب، على أن يصدر بيان عن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة في الساعات القليلة القادمة.

وأكدت وزارة الأسرى والمحررين، وجود اتفاق يقضي بتعليق خطوة الإضراب بعد استجابة إدارة السجون لعدد من مطالب الأسرى ورفعها لإجراءات فرضتها مؤخرًا.

واعتبر الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع، أن رضوخ الاحتلال لمطالب الأسرى العادلة قبل شروعهم في الإضراب يمثل انتصاراً جديداً للحركة الأسيرة ويؤكد قدرة الأسرى على الصمود والتحدي وكسر إرادة الاحتلال لانتزاع حقوقهم

وأضاف خلال تغريدة عبر تويتر، أن الانتصار الجديد للأسرى يتعانق مع انتصار شعبنا في معركة سيف القدس في شهر رمضان ويشكل رسالة تحدي من شعبنا وأسراه للاحتلال أننا قادرون على تحقيق الانتصار في كل معركة نخوضها.

بدوره أكد مدير مكتب الأسرى والجرحى في حماس، زاهر جبارين، أن الأسرى يحققون نصراً جديداً يحطمون به غطرسة السجّان، ويبرهنوا من جديد بأنهم أصحاب حق والأقدر على الصمود وانتزاع الحقوق.

وأكد أن الأسرى ليسوا وحدهم ولن يتركوا لقمة سائغة للاحتلال وسجانيه، وإن المقاومة الباسلة وأبناء شعبنا يرقبون سلوك الاحتلال ولن يتوانوا لحظة واحدة في نصرة الأسرى والذود عنهم.