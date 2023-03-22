فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الحركة الأسيرة تُعلق الإضراب بعد رضوخ الاحتلال لمطالبها

شباب رفح يتعاقد مع نجم بيت حانون

شروط نابولي لبيع مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين

بيت حانون يتعاقد مع لاعبان جديدان ويمدد عقد اثنين اخرين

مقاومون من كتائب القسام في جنين يهنئون المصلين بشهر رمضان

جنون جماهير الأرجنتين قبل أول مباراة لأبطال كأس العالم 2022

تفاصيل إقالة فيريرا من تدريب الزمالك

الثاني خلال ساعات... زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب الأرجنتين

عشرات آلاف يؤدون بالأقصى أول صلاة تراويح هذا العام

لأعلى مستوى منذ 2007.. الفدرالي الأميركي يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

الحركة الأسيرة تُعلق الإضراب بعد رضوخ الاحتلال لمطالبها

22 مارس 2023 . الساعة 23:29 بتوقيت القدس
...

أعلنت الحركة الوطنية الأسيرة داخل سجون الاحتلال تعليق خطوة الإضراب عن الطعام بعد استجابة الاحتلال لعدد من مطالب الأسرى المتمثلة بوقف الإجراءات العقابية بحقهم.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إنه وبعد وقف الإجراءات العقابية والتعسفية ضد الأسرى في سجون الاحتلال تم الاتفاق على وقف الإضراب، على أن يصدر بيان عن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة في الساعات القليلة القادمة.

وأكدت وزارة الأسرى والمحررين، وجود اتفاق يقضي بتعليق خطوة الإضراب بعد استجابة إدارة السجون لعدد من مطالب الأسرى ورفعها لإجراءات فرضتها مؤخرًا.

واعتبر الناطق باسم حماس  عبد اللطيف القانوع، أن رضوخ الاحتلال لمطالب الأسرى العادلة قبل شروعهم في الإضراب يمثل انتصاراً جديداً للحركة الأسيرة ويؤكد قدرة الأسرى على الصمود والتحدي وكسر إرادة الاحتلال لانتزاع حقوقهم 

وأضاف خلال تغريدة عبر تويتر، أن الانتصار الجديد للأسرى يتعانق مع انتصار شعبنا في معركة سيف القدس في شهر رمضان ويشكل رسالة تحدي من شعبنا وأسراه للاحتلال أننا قادرون على تحقيق الانتصار في كل معركة نخوضها.

بدوره أكد مدير مكتب الأسرى والجرحى في حماس، زاهر جبارين، أن الأسرى يحققون نصراً جديداً يحطمون به غطرسة السجّان، ويبرهنوا من جديد بأنهم أصحاب حق والأقدر على الصمود وانتزاع الحقوق.

وأكد أن الأسرى ليسوا وحدهم ولن يتركوا لقمة سائغة للاحتلال وسجانيه، وإن المقاومة الباسلة وأبناء شعبنا يرقبون سلوك الاحتلال ولن يتوانوا لحظة واحدة في نصرة الأسرى والذود عنهم.

تويتر تويتر
#الأسرى

متعلقات

الأكثر قراءة