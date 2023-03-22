فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس ترحّب بتصويت مجلس النواب الأردني على طرد سفير الاحتلال

التشريعي يعقد ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية

الميزان يستنكر اعتقال الاحتلال لمريض أثناء عودته إلى غزة

الأوقاف تعلن إحياء صلاة التراويح بجزء كامل يوميًّا في عدد 30 مسجدًا.. تعرَّف إليهم

زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال شرق إيران

أكثر من 30 معتقلاً سياسيّاً داخل سجون السلطة بالضفة

نتنياهو يزعم: لن نبني مستوطنات جديدة شمالي الضفة

انخفاض جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

قوات الاحتلال تختطف شابّاً بعد إطلاق النار عليه في مدينة نابلس

خاطر: رؤية الياسين بدأت قواعد متينة وغدت مقاومين يملؤون الآفاق

التشريعي يعقد ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية

22 مارس 2023 . الساعة 14:37 بتوقيت القدس
...
التشريعي يعقد ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية

عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي ورشة عمل لمناقشة الاختصاص الوظيفي الوارد في مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية.

وحضر الورشة رئيس اللجنة النائب المستشار محمد فرج الغول، ومقررها النائب مشير المصري، وعضو اللجنة النائب مروان أبو راس، وأعضاء من المجلس الأعلى للقضاء الشرعي والنظامي ولفيف من القضاة النظاميين والشرعيين وأعضاء من لجنة الصياغة.

وناقش المجتمعون بعض البنود الواردة في مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية المطروح للإقرار، والتي تشكل تنازع اختصاص وظيفي بين القضاء النظامي والشرعي.

وأكد المجتمعون أهمية الوصول لرؤية واضحة تقوم بنظْم هذه العلاقة ومعالجة هذا التنازع في الاختصاص بين القضاء النظامي والشرعي.

وفي سياق منفصل، عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي اجتماعًاً دوريًا؛ لمناقشة عدد من القضايا، بحضور رئيس اللجنة النائب المستشار محمد فرج الغول، ومقررها النائب مشير المصري، وأعضاؤها النائب أحمد أبو حلبية، والنائب مروان أبو راس، والنائب يونس الأسطل، والنائب محمد شهاب.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون المسؤولية الطبية، ومشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية، ومشروع قانون الصلح الجزائي.

كما ناقشت خطتها خلال شهر رمضان المبارك، وبحثت عدداً من شكاوى المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#قطاع غزة #المجلس التشريعي #ورشة عمل #اللجنة القانونية #مناقشة مشروع #اصول المحاكمات الشرعية

متعلقات

الأكثر قراءة