نتنياهو يزعم: لن نبني مستوطنات جديدة شمالي الضفة

زعم مكتب رئيس حكومة المتطرّفين الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، عدم نية حكومته إقامة مستوطنات جديدة في شمالي الضفة الغربية.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن مكتب نتنياهو، وبعد عدّة مواقف غربية وأمريكية دانت مصادقة "الكنيست" شرعنة 4 مستوطنات، كان قد جرى إخلاؤها في الضفة الغربية.

ونقل البيان عن نتنياهو قوله: "قرار الكنيست بإلغاء أجزاء من قانون الانفصال يضع حدًّا لقانون تمييزي ومهين يحظر على اليهود العيش في مناطق الضفة الغربية، وهي جزء من وطننا التاريخي (إسرائيل الكبرى)".

ويُقصد بـ"إسرائيل الكبرى" حدود (إسرائيل) حسب تفسير اليهود لكتابهم المقدَّس، بحيث تشمل كل الأراضي المحتلة عام 1948 والضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان.

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واستدرك نتنياهو: "مع ذلك، لا تنوي الحكومة إقامة مستوطنات جديدة في هذه المناطق".

والثلاثاء، صادق "الكنيست" الإسرائيلي، على إلغاء ما يُعرف بـ"قانون فك الارتباط"، الذي يسمح للمستوطنين بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية أُخليت عام 2005.

وقوبل القرار بانتقادات دولية واسعة أبرزها من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث استدعت خارجيتها سفير (إسرائيل) لدى واشنطن مايكل هرتسوغ، مساء الثلاثاء، على إثر القرار.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء: "في خطوة استثنائية بين البلدين، استدعت وزارة الخارجية في واشنطن الليلة الماضية سفير (إسرائيل) لديها مايكل هرتسوغ لمحادثة توبيخ، عقب إقرار الكنيست إلغاء قانون الانفصال في شمال الضفة الغربية".

المصدر / فلسطين أون لاين-وكالات