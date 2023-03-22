فلكياً.. موعد عيد الأضحى القادم 2023/1444 في الدول العربية والإسلامية

محمد زقوت

العيد الكبير أو عيد الأضحى المبارك، هكذا يُطلق عليه في كثير من الدول العربية والإسلامية، ويأتي بعد عيد الفطر المبارك، هو ثاني وآخر أعياد المسلمين.

وتبدأ أول أيام عيد الأضحى المبارك في اليوم الـ10 من شهر ذي الحجة وهو الشهر الأخير في العام الهجري من التقويم الإسلامي، وذلك بعد أداء حجاج بيت الله الحرام أهم مناسك الحج، بالوقوف على جبل عرفة في الـ9 من ذي الحجة بالقرب من مكة المكرمة (السعودية).

وتأتي مناسبة عيد الأضحى بعد نهار أفضل وأعظم أيام العام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وذلك لقوله تعالى في سورة الفجر: }وَلَيَالٍ عَشْرٍ{ آية رقم (2)، وكذلك تأتي مناسبة عيد الفطر بعد انقضاء أفضل وأعظم ليال العام وهي العشر الأخيرة من شهر رمضان لوجود ليلة القدر فيها.

وتجدر الإشارة بأن الدول العربية والإسلامية لا تختلف على موعد عيد الأضحى المبارك على الإطلاق، وذلك لاعتمادها على تحري المملكة العربية السعودية فقط لرؤية هلال شهر ذي الحجة من كل عام، لإشرافها الكاملة عن بدء مناسك الحج على أراضيها.

خلاف موعد عيد الفطر السعيد الذي غالباً ما يكون موعده في دول عربية أو إسلامية ما مختلف عن دول أخرى، بسبب حرية كل دولة بتحري رؤية هلال شهر رمضان، فغالباً لا تتفق الدول العربية والإسلامية على موعد رؤية هلال رمضان في يومٍ محدّد، فتتمكن دول من رؤيته في حين يتعذر رؤيته في دول أخرى.

اقرأ المزيد: تجنب هذه الأطعمة في عيد الأضحى حفاظا على صحتك

اقرأ المزيد: خلال عيد الأضحى.. عادات خاطئة تربك الجهاز الهضمي

اقرأ المزيد: احذروا الإفراط في تناول اللحوم في عيد الأضحى

" بداية شهر ذي الحجة لعام 1444/2023، أول أيام عيد الأضحى وموعد وقفة عرفة وكذلك موعد عيد الأضحى المبارك القادم وعدد أيامه ومتى ينتهي؟، على النحو التالي: ونستعرض لكم في موقع "" بداية شهر ذي الحجة لعام 1444/2023، أول أيام عيد الأضحى وموعد وقفة عرفة وكذلك موعد عيد الأضحى المبارك القادم وعدد أيامه ومتى ينتهي؟، على النحو التالي:

ما هي أول أيام شهر ذي الحجة 1444/2023؟

فلكيّاً حسب الموقع الرسمي لتقويم أم القرى، للعام الهجري الجاري 1444، فمن المتوقع أن تبدأ أول أيام شهر ذي الحجة لهذا العام يوم الإثنين الموافق 19/6/2023م.

متى موعد وقفة عرفة 2023/1444؟

يأتي موعد وقفة عرفة 2023/1444، في اليوم الـ9 من شهر ذي الحجة من كل عام هجري في التقويم الإسلامي، وفي التقويم الميلادي تأتي وقفة عرفة لهذا العام أيضًا يوم الثلاثاء الموافق 27/6/2023م، وهي أعظم مناسك فريضة الحج، ويعقب هذه الوقفة العظيمة أول أيام عيد الأضحى المبارك.

متى عيد الأضحى القادم 2023/1444؟

من المتوقع فلكياً أن تبدأ أول أيام عيد الأضحى القادم لعام 2023/1444، يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023، ويمثّل اليوم الأول من عيد الأضحى اليوم العاشر من شهر ذي الحجة لعام 1444.

كم عدد أيام عيد الأضحى المبارك؟

تبلغ عدد أيام عيد الأضحى أربعة أيام ويسمى اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك بـ يوم النَّحْر والثالث الأيام المتبقيّة تسمى بأيام التشريق، ويُسنّ في هذه الأيام الأربعة الاحتفال فيها ولا يجوز في الصيام.

وقد ورد ذلك عن الصحابيّ عقبة بن عامر -رضي الله عنه- عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- أنّه قال: (إنَّ يومَ عرفةَ ويومَ النَّحرِ وأيَّامَ التَّشريقِ عيدُنا أَهْلَ الإسلامِ، وَهيَ أيَّامُ أَكْلٍ وشربٍ).

متى ينتهي عيد الأضحى المبارك 2023/1444؟

ينتهي عيد الأضحى المبارك لهذا العام وقت غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق 13 ذي الحجة 1444 من التقويم الإسلامي، وفي التقويم الميلادي ينتهي مساء يوم السبت الموافق 1/7/2023م.

وأخير، يعتبر شهر ذي الحجة الشهر رقم 12 من السنة الهجرية، وتبلغ عدد أيامه 30 يومًا، وتوجد فيه مناسبات عظيمة منها موسم الحج وعيد الأضحى المبارك.





المصدر / فلسطين أون لاين