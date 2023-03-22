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الاحتلال يقتحم حي "باب حطة" المقدسي ويزيل زينة رمضان

22 مارس 2023 . الساعة 11:31 بتوقيت القدس
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حي باب حطة في البلدة القديمة من القدس المحتلة، وأزالت زينة شهر رمضان المبارك.

وحسب شهود عيان، فإن قوات الاحتلال اقتحمت الحي، واستولت على أعمال الزينة، بذريعة تغطيتها كاميرات المراقبة.

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يذكر أن لأحياء القدس وعوائلها دور كبير في حماية المسجد الأقصى، فقد بدأت الحركة الإسلامية في الداخل المحتل عام 2000م مسيرة البيارق للرباط في الأقصى، ثم تطورت لفكرة “رباط الحمائل” التي أطلقها الشيخ رائد صلاح عام 2007م، وتقوم على توزيع أيام الأسبوع على كل منطقة في القدس كي يرابط أهلها في الأقصى.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قوات الاحتلال #باب حطة #حي مقدسي

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