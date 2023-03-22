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في ذكرى استشهاد الشيخ القائد أحمد ياسين

"كتلة النجاح" تدعو للمشاركة في حفل "درب الياسين" اليوم الأربعاء

22 مارس 2023 . الساعة 10:59 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

دعت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس شمال الضفة الغربية،  لحضور حفل "درب الياسين"، اليوم الأربعاء، في ذكرى استشهاد الشيخ القائد المؤسس أحمد ياسين.

وأوضحت الكتلة في جامعة النجاح أن الحفل سيكون اليوم الأربعاء الموافق 22/3/2023، في الحرم الجامعي القديم-مدرج ظافر المصري، في تمام الساعة 12:30-2:30، مشيرة إلى أنه سيتم تكريم أهالي الشهداء خلال فقرات المهرجان، مؤكدة على أن الحضور والمشاركة وفاء لدماء القادة الشهداء وتضحياتهم.

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وتوافق اليوم الأربعاء الذكرى الـ19 لاستشهاد مؤسس حركة المقاومة الإسلامية حماس الشيخ القائد أحمد ياسين.

وتواصل الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة وجامعة النجاح أنشطتها المميزة وخدماتها للطلبة، وإحياء المناسبات الوطنية، والمشاركة في القضايا المختلفة، رغم الاعتقالات والملاحقات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#أهالي الشهداء #الشيخ القائد أحمد ياسين #كتلة النجاح

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