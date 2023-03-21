واشنطن: تشريع كنسيت الاحتلال بشأن المستوطنات "خطوة استفزازية"

أعلنت الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن تشريع كنسيت الاحتلال الإسرائيلي بشأن إعادة فتح 4 مستوطنات في الضفة الغربية هو خطوة "استفزازية وانتهاك للوعود".

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، إن بلاده "منزعجة للغاية" من الخطوة التي اتخذها كنيست الاحتلال والتي تسمح للمستوطنين اليهود بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية أخليت عام 2005.

وأضاف أن الخطوة "استفزازية وهي انتهاك للوعود المقدمة للولايات المتحدة من قبل (إسرائيل)".

واعتبرت أن الخطوة من شأنها أن تأتي "بنتائج عكسية".

ودعت الخارجية الاحتلال الإسرائيلي إلى عدم السماح للمستوطنين بالعودة إلى المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين