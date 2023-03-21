الكشف عن مصير البهداري بعد العودة إلى غزة

وائل الحلبي:

كشف مصدر مقرب من اللاعب أحمد البهداري مدافع شباب الظاهرية، عن نيته مواصلة مشواره مع الغزلان في الموسم القادم، وأن زيارته إلى غزة جاءت عقب انتهاء بطولة دوري المحترفين بالضفة الغربية.

وقال المصدر لـ:"فلسطين أون لاين" إن البهداري يعتزم العودة خلال الفترة القادمة للضفة، مبينا أنه لم يوقع على أي عقود لأي فريق في غزة.

وأضاف أن البهداري زار مقر ناديه خدمات رفح لتقديم التهنئة بحصوله على لقب الدوري الممتاز، ولم يتم التطرق لفكرة العودة للعب مع الفريق خاصة وأن الفريق الرفحي وافق على رحيل اللاعب لمدة موسمين إلى الظاهرية بنظام الإعارة.

وأوضح المصدر أن العقد المبرم بين خدمات رفح والظاهرية تم توثيقه في اتحاد كرة القدم بنظام الإعارة ولا يحق للظاهرية انهاء عقد اللاعب أو التصرف فيه دون الرجوع لناديه الأم.

وفي نفس السياق أكد الظاهرية أن اللاعب عاد إلى غزة لقضاء اجازة شهر رمضان المبارك في ظل انتهاء دوري المحترفين، وأن عقده مع الغزلان لا زال ساريا وينتهي مع نهاية الموسم القادم، وأن اللاعب لم يبدي أي نية للرحيل عن صفوف الفريق أو انهاء العقد المبرم بينهما.

المصدر / فلسطين أون لاين