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الاحتلال يسلم 8 إخطارات بوقف البناء غرب سلفيت

21 مارس 2023 . الساعة 14:33 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 8 إخطارات بوقف العمل والبناء في المنطقة الشمالية الغربية ببلدة دير بلوط غرب سلفيت، بالضفة المحتلة.

وقال رئيس بلدية دير بلوط سمير يوسف، خلال تصريحات صحفية: إن "عددا من جيبات الاحتلال اقتحمت البلدة  وسلمت 8 إخطارات بوقف العمل والبناء لمنازل قيد الإنشاء، ومسكونه، وغرف زراعية، ومنشأت تجارية بحجة البناء بمنطقة مصنفة "ج" .

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يشار إلى أن المنطقة (ج) تشكل 61 في المائة من الضفة الغربية، وتخضع لسيطرة أمنية ومدنية للاحتلال الإسرائيلي بحسب (اتفاق أوسلو) الموقع بين منظمة التحرير والاحتلال عام 1993.

الجدير ذكره أن العديد من نواب اليمين في برلمان الاحتلال "كنيست" تقدموا بمشاريع قوانين تطالب بالاستيلاء على المنطقة (ج).

المصدر / فلسطين أون لاين
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#إخطارات هدم #وقف البناء #مناطق جي

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