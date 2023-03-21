"ميزان الخليل".. فيلم عن القيادي الراحل عدنان أبو تبانة

من المقرّر أن يُعرض فيلم "ميزان الخليل"، مساء يوم غدٍ الأربعاء، حياة القيادي بحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الراحل الدكتور عدنان أبو تبانة، من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

ويتناول الفيلم محطات من سيرة الراحل أبو تبانة، ودوره الوطني في مدينة الخليل، حيث سيُعرض عبر قناة حطين الرقمية، والتي دعت لمتابعته عبر منصاتها غدًا الأربعاء الساعة الـ6 مساء.

ويتضمن الفيلم شهادات ومقابلات مع إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، والشيخ صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ورئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك، وعدد من أفراد عائلة أبو تبانة وأصدقائه.

وقبل عامين، رحل القيادي في حركة حماس الدكتور عدنان أبو تبانة من الخليل، في تاريخ 25 مارس 2021م، بعد معاناة استمرت عدّة أسابيع نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

المنشأ والتعليم

وُلد عدنان يونس عبد المجيد أبو تبانة في مدينة الخليل في السابع والعشرين من تموز/ يوليو عام 1965، لعائلة فلسطينية لاجئة تعود أصولها لبلدة الفالوجة قضاء غزة، وهو متزوج وله عشرةٌ من الذكور وثلاثٌ من الإناث.

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درس المرحلة الأساسية والثانوية في مدارس الخليل، وحصل على الثانوية العامة من مدرسة الحسين بن علي عام 1983، ونال درجة البكالوريوس في التاريخ وعلم الآثار من جامعة النجاح عام 1990.

وحصل على درجة الماجستير في التاريخ من جامعة النجاح عام 1999، والدكتوراة في التاريخ من جامعة العالم الأمريكية عن رسالته "الهدنة في التاريخ والفكر الإسلامي" عام 2007، والبكالوريوس في التربية الإسلامية من جامعة القدس المفتوحة عام 2020.

وله عددٌ من الكتب والأبحاث والدراسات، وحقَّق كتاب "الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل" في مجلدين، كما عمل مديرًا لمشغل الجمعية الخيرية الإسلامية بين عامي (1994-1998)، ومحاضرًا لمادة التاريخ في جامعة القدس المفتوحة، ومديرًا لمركز الخليل للدراسات التنموية والتاريخية منذ عام 2005، كما عمل في المجال التجاري، وأسس شركة للمنتجات البلاستيكية.

والتحق أبو تبانة بجماعة الإخوان المسلمين في سنٍّ مبكرة من حياته، وشارك في نشاطاتها الدعوية والتربوية والاجتماعية، وكان من كوادر الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح، وانخرط في العمل الاجتماعي المؤسسي في الخليل؛ فنشط في جمعية الشبان المسلمين والجمعية الخيرية الإسلامية.

وكان أبو تبانة مسؤول العلاقات العامة في جمعية الإحسان الخيرية بين عامي (1995-2005)، وعضو الهيئة الإدارية فيها لدورتين، ونائباً لرئيسها، وساهم في تأسيس منتدى الخليل الثقافي وكان عضوًا في هيئته الإدارية بين عامي (1995-2000).

وشارك في تأسيس جمعية الملتقى الأهلي وكان عضوًا في هيئتها الإدارية بين عامي (1999-2005)، وهو مؤسس جمعية الفالوجة الخيرية عام 2000 ورئيسها لثلاث دورات، كما أنَّه من رجالات الإصلاح.

وتعرَّض للاعتقال على يد قوات الاحتلال أول مرة عام 1994، ثم توالت اعتقالاته حتى بلغت 16 مرة، حيث قضى في سجون الاحتلال أكثر من عشر سنوات، كما أنَّه اعتقل لدى أجهزة أمن السىلطة خمس مرات، واعتقل أبناؤه لدى الاحتلال وأجهزة أمن السلطة أيضًا.

المصدر / فلسطين أون لاين