قوات الاحتلال تقتحم نابلس وتعتقل عددا من الشبان

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21 مارس 2023 . الساعة 03:36 بتوقيت القدس
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توغلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الغربية من مدينة نابلس في وقت مبكر من فجر اليوم الثلاثاء، وشنت حملة اعتقالات عقب مداهمة منازل المواطنين في منطقة رفيديا.

وذكرت مصادر في نابلس، أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الغربية منها وتحديداً منطقة رفيديا وشارع تل واعتلى جنود القناصة أسطح البنايات المرتفعة، فيما اقتحمت قوات أخرى منازل المواطنين.

وأفادت المصادر، أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل وعاثت فيها خرابا، منها منزل الأسير الجريح أسامة الطويل، واعتقلت ثلاثة من أقربائه بينهم شقيقاه خالد ومؤمن الطويل.

والأسير أسامة الطويل هو منفذ عملية إطلاق النار صوب حاجز "شافي شمرون" القريب من بلدة دير شرف غرب نابلس، في الحادي عشر من أكتوبر 2022، والتي أدت إلى قتل جندي من قوات الاحتلال.

بدورها أعلنت مجموعات عرين الأسود، تَّصدي واشتباك مقاتليها مع قوات الاحتلال، بالرَّصاص عقب اقتحامهم المنطقة الغربية من نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#نابلس #عرين الأسود

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