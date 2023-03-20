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"سناب شات" تطلق خاصية جديدة لتعزيز حماية الأطفال

20 مارس 2023 . الساعة 22:19 بتوقيت القدس
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أعلن القائمون على تطبيقات Snapchat أنهم أدخلوا على تلك التطبيقات ميزات جديدة من شأنها تعزيز حماية المستخدمين الصغار والمراهقين من المحتوى غير المرغوب فيه.

وكانت Snapchat قد أعلنت في مايو الماضي عن إطلاق خدمات Family Center التي تساعد على تشديد الرقابة الأبوية على المحتوى الذي يشاهده أطفالهم عبر التطبيق، وتعزيز خصوصية حسابات المراهقين.

واليوم أضافت الشبكة أدوات جديدة لتلك الميزات لتعزيز عملها.

وتبعًا للقائمين على الشبكة فإن الأدوات الجديدة صمّمت لمنع وصول "المحتوى الحساس والموحي" إلى المستخدمين غير البالغين عبر القصص أو موجز Spotlight في التطبيق.

وبمساعدة الإعدادات الجديدة سيتمكن الآباء من تقييد وصول المحتوى غير المرغوب به لأبنائهم.

وقالت Snapchat حول الأمر: "صمّمت منصتنا وسياساتنا لمنع انتشار المحتوى غير المرخص به، ونعمل استباقيًا على مراجعة المحتوى الذي يُعرض للجمهور من صنّاع المحتوى ومستخدمي سناب شات قبل أن يصبح مؤهلًا للوصول إلى القصص أو Spotlight".

وأشار الخبراء في Snapchat إلى أنهم أطلقوا إرشادات خاصة من شأنها مساعدة المستخدمين على استعمال الميزات الجديدة.

المصدر / وكالات
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